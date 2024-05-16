Аграриев от града защитят новые установки в КБР

Новые пункты защиты сельхозугодий от града появятся в КБР. Один из них будет расположен в Эльбрусском районе и уже в этом году начнет свою работу.

В Кабардино-Балкарии планируется открытие двух новых пунктов защиты земель от градобития. Один из них будет расположен в Эльбрусском районе и уже в этом году начнет свою работу.

«В последние годы идет планомерная работа по открытию новых пунктов воздействия, и с 2020 года по поручению главы республики открыли такие пункты в селах Баксаненок, Батех, Исламей, Кашхатау, Кишпек, Светловодсткое. В текущем году планируется открытие дополнительного пункта воздействия „Хаймаша“ в Эльбрусском районе, в 2025 году – в селении Озрек Лескенского района»

– министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

Пункт защиты земель от градобития в Эльбрусском районе будет оснащен специальным оборудованием, позволяющим своевременно обнаруживать грозовые облака, инициировать их облучение и тем самым предотвращать образование крупного града. Такие меры помогут минимизировать потери сельскохозяйственных культур и сохранить урожайность посевов.

Кроме того, для эффективной защиты земель от градобития также применяются другие меры, такие как использование современных технологий, контроль за погодными условиями, обучение сельскохозяйственных работников правильным действиям в экстремальных ситуациях.

В релизе отмечается, что открытие новых пунктов защиты земель от градобития в Кабардино-Балкарии, в том числе в Эльбрусском районе, является важным шагом к обеспечению безопасности сельскохозяйственных угодий и сохранению урожайности посевов в условиях изменяющегося климата.