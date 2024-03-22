Вестник Кавказа

Агаларов: восстановление «Крокуса» потребует не менее $150 миллионов

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“
© Фото: где произошла стрельба и начался пожар
Эмин Агаларов сообщил, что решение по восстановлению концертного зала пока не принято. Он подчеркнул, что Crocus Group трудоустроит свыше 300 сотрудников комплекса.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов сообщил, что на восстановление концертного комплекса «Крокус Сити Холл», который сгорел после теракта 22 марта, необходимо потратить как минимум $150 млн. При этом он отметил, что решение по строительству нового зала пока не принято.

Агаларов заявил, что в данной ситуации будут ориентироваться на президента страны и губернатора Подмосковья, а также общественности. Он добавил, склоняется в пользу восстановления концертного комплекса.

«Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей, с нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте»

- Эмин Агаларов

Агаларов подчеркнул, что компания Crocuc Group поможет с трудоустройством свыше 300 работникам «Крокуса», которые остались без работы. Он уточнил, что страховка покроет только 1/30 или 1/40 суммы ущерба, нанесенного залу.

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