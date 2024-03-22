Агаларов: восстановление «Крокуса» потребует не менее $150 миллионов

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов сообщил, что на восстановление концертного комплекса «Крокус Сити Холл», который сгорел после теракта 22 марта, необходимо потратить как минимум $150 млн. При этом он отметил, что решение по строительству нового зала пока не принято.
Агаларов заявил, что в данной ситуации будут ориентироваться на президента страны и губернатора Подмосковья, а также общественности. Он добавил, склоняется в пользу восстановления концертного комплекса.
«Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей, с нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте»
- Эмин Агаларов
Агаларов подчеркнул, что компания Crocuc Group поможет с трудоустройством свыше 300 работникам «Крокуса», которые остались без работы. Он уточнил, что страховка покроет только 1/30 или 1/40 суммы ущерба, нанесенного залу.