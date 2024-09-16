Афиша Абхазии: в Лыхны пройдет юбилейный "Праздник урожая"

В этом году в Абхазии на поляне Лыхнашта пройдет юбилейный "Праздник урожая". Мероприятие в Лыхны проведут в сороковой раз.

В октябре в Абхазии состоится традиционный ежегодный "Праздник урожая", в 2024 году событие будет юбилейным - впервые праздник состоялся в 1984 году, передает Sputnik.

"Праздник урожая" проводится каждую осень на поляне Лыхнашта в селе Лыхны поблизости от Гудауты. В мероприятии примут участие не только местные аграрии, но и фермеры из Карачаево-Черкессии.

"Мы уже готовимся к этой знаменательной дате. Всего в празднике примут участие 20 сел нашего района и гости из Черкесска, которые в прошлом году тоже участвовали"

– замглавы Гудаутского района по с/х Юрий Кварацхелия

"Праздник урожая" запланирован на 13 октября в этом году. В программе не только сельскохозяйственная ярмарка, но и творческие выступления, танцы, дегустации, спортивные состязания.

Лыхны - самое крупное село в Абхазии. В прошлом - столица Абхазского княжества. Лыхнышта - историческая поляна, использовавшаяся в древней столице Абхазии для народного сбора.