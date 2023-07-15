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Афганистан стал главной темой разговора Блинкена и Фидана

Хакан Фидан
© Фото: сайт АСЕАН
Энтони Блинкен встретился с главой МИД Турции в Джакарте. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и реализацию решений саммита НАТО в Вильнюсе.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан провел встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

В ходе переговоров стороны заострили свое внимание на текущей ситуации в Афганистане. Также Блинкен и Фидан поговорили о реализации решений саммита НАТО в Вильнюсе.

Стоит добавить, что министр иностранных дел в Турции находится с визитом в Джакарте, где проходит заседание руководителей МИД Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

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