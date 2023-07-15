Афганистан стал главной темой разговора Блинкена и Фидана

Энтони Блинкен встретился с главой МИД Турции в Джакарте. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и реализацию решений саммита НАТО в Вильнюсе.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан провел встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
В ходе переговоров стороны заострили свое внимание на текущей ситуации в Афганистане. Также Блинкен и Фидан поговорили о реализации решений саммита НАТО в Вильнюсе.
Стоит добавить, что министр иностранных дел в Турции находится с визитом в Джакарте, где проходит заседание руководителей МИД Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.