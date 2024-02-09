АФФА заключила спонсорское соглашение с азербайджанским банком 

Азербайджанский "Рабитабанк" стал новым партнером Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. Соответствующий документ оформили руководитель организации и председатель правления банка.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила о заключении контракта с "Рабитабанком".



Свои подписи под документом поставили президент организации Ровнаг Абдуллаев и председатель правления банка Айдын Гусейнов.



Согласно спонсорскому контракту, название и логотип "Рабитабанка" разместят на форме судей, в которой они будут работать на матчах чемпионата Азербайджана.



В ходе своей речи на церемонии подписания документа Ровнаг Абдуллаев выразил удовлетворение в связи с тем, что такие авторитетные компании проявляют интерес к развитию футбола в стране. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с "Рабитабанком" будут сделаны шаги в направлении подготовки молодых арбитров.

В свою очередь, Айдын Гусейнов обратил внимание на то, что футбол – популярный вид спорт как во всем мире, так и в Азербайджане. Оценив проделанную работу в области развития футбола в республике, он отметил, что банк чувствует удовлетворение в связи с тем, что инвестирует свои средства в эту сферу.