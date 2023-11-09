Аэропорт в Лачине построен более чем наполовину

Работы по строительству Лачинского аэропорта (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана) выполнены более чем на 50%. Продолжается строительство ж/д из Барды в Агдам, а также из Горадиза в Агбенд.

Воздушная гавань в Лачине готова на 53%. Такие данные были озвучены в ходе заседания рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям в Шуше.

По сообщению Минцифры Азербайджана, о ходе возведения аэропорта рассказал глава группы и заместитель руководителя ведомства Рахман Гумбатов.

"На сегодня в рамках проекта выполнено 53% предусмотренных работ"

– министерство

Гумбатов также прокомментировал ход прокладки железных дорог на деоккупированных территориях. По его словам, дорога Барда-Агдам (протяженность более 47 км) построена на 83%. Железная дорога Горадиз-Агбенд (более 110 км) проложена на 44%.