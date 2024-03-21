Вестник Кавказа

Аэропорт в КЧР построят за 25 млрд рублей

Аэропорт в КЧР построят за 25 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость проекта по возведению аэропорта в КЧР оценивают в 25 млрд рублей. Завершить строительство планируется до 2030 года.

Власти Карачаево-Черкесии намерены реализовать проект по возведению первой авиагавани в республике стоимостью 25 млрд рублей. Строительством нового объекта займется компания "Аэропорты регионов".

Предполагается, что возведение воздушного узла будет закончено до 2030 года.

Новый объект входит в список 75 авиагаваней, которые планируется построить или реконструировать.

Ранее власти региона заявляли, что аэровокзал планируется построить в станице Зеленчукской. Он сможет принимать не только внутренние рейсы, но и международные.

Также администрация региона планировала открыть аэропорт рядом с курортом "Архыз" к 2028 году.

Начать строительство авиагавани планируется не раньше 2027 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1950 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Калиматов: Запад не теряет надежды устроить пожар на Северном Кавказе

Калиматов: Запад не теряет надежды устроить пожар на Северном Кавказе

В регионе Северного Кавказа будет лавиноопасно

В регионе Северного Кавказа будет лавиноопасно

Семьям расстрелянных в КЧР ППСников окажут помощь

Семьям расстрелянных в КЧР ППСников окажут помощь

В КЧР расстреляли наряд ППС

В КЧР расстреляли наряд ППС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы