Аэропорт в КЧР может обслужить миллион пассажиров за первый год работы

В 2029 году планируется открытие первого в Карачаево-Черкесии аэропорта. По прогнозам главы республики, за первый год работы он обслужит свыше 1 млн пассажиров.

Первый аэропорт Карачаево-Черкесии (КЧР), который заработает в 2029 году, в первый год работы обслужит свыше 1 млн пассажиров, заявил глава республики Рашид Темрезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путин. Его слова передала пресс-служба Кремля.

"Да, мы даже думаем, в первый год пассажиропоток будет миллион. Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта"

- Рашид Темрезов

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что открытие аэропорта положительно повлияет на туризм в регионе.

В связи с этим Рашид Темрезов отметил, что за 2024 году Карачаево-Черкесию посетили 2,3 млн туристов, что в 4,5 раза больше, чем население республики.