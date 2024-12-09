Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

В аэропорту Махачкалы могут построить новые терминалы. Воздушная гавань становится все популярнее у туристов и едва справляется с потоком.

Возможность расширения международного аэропорта "Махачкала" рассматривается в связи с растущим пассажиропотоком, поделился гендиректор воздушной гавани Николай Субботин.

Он сообщил, что международный терминал работает на пике возможностей, а терминал внутренних рейсов перегружен сверх нормы.

"Поэтому мы рассматриваем варианты строительства и внутреннего, и международного терминалов. Есть несколько вариантов решения"

– Николай Субботин

Возможные сроки строительства терминалов не называются. Ожидаемый пассажиропоток в этом году - более 3 млн человек.