Аэропорт Махачкалы может прирасти новыми терминалами

В аэропорту Махачкалы могут построить новые терминалы. Воздушная гавань становится все популярнее у туристов и едва справляется с потоком.
Возможность расширения международного аэропорта "Махачкала" рассматривается в связи с растущим пассажиропотоком, поделился гендиректор воздушной гавани Николай Субботин.
Он сообщил, что международный терминал работает на пике возможностей, а терминал внутренних рейсов перегружен сверх нормы.
"Поэтому мы рассматриваем варианты строительства и внутреннего, и международного терминалов. Есть несколько вариантов решения"
– Николай Субботин
Возможные сроки строительства терминалов не называются. Ожидаемый пассажиропоток в этом году - более 3 млн человек.