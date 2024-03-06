Аэропорт Краснодара обзаведется новым терминалом за 50 млрд рублей

Строительство нового терминала краснодарского аэропорта обойдется в 50 млрд рублей. Его возведут по программе соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Строительство нового терминала краснодарского аэропорта обойдется в 50 млрд рублей. Его возведут по программе соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Власти Краснодарского края намерены возвести новый терминал авигавани кубанской столицы. Стоимость проекта оценивают в 50 млрд рублей. Такую информацию опубликовало на своей странице Министерство экономического развития РФ.

"Минэкономразвития России, администрация Краснодарского края и "Международный аэропорт Краснодар" заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Компания вложится в строительство аэровокзального комплекса Краснодар (Пашковский) и объектов аэропортовой инфраструктуры. Объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей. При этом общая стоимость проекта превысит 50 млрд. Будет создано порядка 450 новых рабочих мест"

- Минэкономразвития РФ

По информации министерства новый терминал позволит улучшить качество сервиса, расширит сеть полетов и технические возможности авиагавани.

"После снятия ограничений на полеты регион сможет принять гостей обновленной аэропортовой инфраструктурой" - руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев

Предполагается, что новый комплекс позволит принимать в два раза больше гостей и довести пассажиропоток до 10 млн человек в год.

На первоначальном этапе будут возведены административное здания, дорожная и инженерная инфраструктура.

Краснодарская авиагавань считается одной из крупнейших в Южном федеральном округе и девятым в России по количеству пассажиров.