Аэропорт и морской порт начнут строить в Грузии в 2024 году

Грузия в этом году приступит к строительству нового аэропорта и морского порта. Порт появится в Анаклии, а авиагавань - в Вазиани.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о планах страны по развитию транспортной инфраструктуры.

"В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта в Анаклиа, на черноморском побережье Грузии. Мы также планируем строительство нового аэропорта, поскольку хотим позиционировать страну как региональный авиационный узел"

– Гарибашвили

Выступая на панельной дискуссии "Новая заря Евразии?" в рамках Давосского экономического форума, грузинский премьер добавил, что в этом году не только стартуют новые проекты, но и завершатся ранее начатые: будет окончена модернизация железной дороги с возможностью увеличения ежегодной грузоперевозки до 48 млн т; будет достроена скоростная автомобильная магистраль "Восток-Запад".

Гарибашвили добавил, что эти проекты - часть дорожной карты, подписанной совместно с Азербайджаном и Казахстаном.

"У нас – Казахстана, Азербайджана, Грузии - есть очень четкий и ясный план по развитию этого коридора, и мы знаем, что нужно делать: расширение портовой инфраструктуры, развитие производительности, модернизация железных дорог, развитие аэропортов и дорожной инфраструктуры"

– премьер