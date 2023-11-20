Аэропорт Грозного вышел на рекорд по перевозкам

Аэропорт Грозного поставил рекорд, обслужив порядка миллиона пассажиров. В воздушной гавани намерены и в дальнейшем поддерживать тренд на рост пассажиропотока.

Рекордным пассажиропотоком стал для аэропорта Грозного уходящий, 2023 год.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили о том, что всего за 12 месяцев было перевезено миллион пассажиров. В 2022 году, этот показатель был меньше на 30%.

Кроме того, в релизе содержится напоминание о том, что в республике возводится новый аэропорт, мощность которого превзойдет показатели ныне действующего на 500 тыс человек.

«Такого не было никогда в жизни. Для нас это очень важное событие, если сравнить с прошлым годом, прирост более 30%»

– Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.