Аэропорт Геленджика обновят в будущем году

Опубликовано: 22:22, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба ФКУ "Ространсмодернизация"

В кубанском курортном Геленджике полным ходом идет реконструкция воздушной гавани, завершить которую власти планируют в следующем, 2024 году.

Аэропорт Геленджика скоро радикально поменяет свой технический облик – новая инфраструктура воздушной гавани позволит круглогодично принимать самолеты из других регионов России, что увеличит доступность курортного региона, сообщили в пресс-службе ФКУ "Ространсмодернизация".

В аэропорту уже снимают покрытие старого перрона и готовят место для нового, планируется, что в ходе работ будет реконструирована рулежная дорожка, которая станет значительно шире, расширится перрон для стоянки самолетов – он станет больше на треть, а также полностью заменят освещение, погодные станции и водосточно-дренажную сеть, передает портал Юга.ру.

После реконструкции, которая завершится уже в следующем, 2024 году, площадь терминала вырастет до 83 тыс кв м. Удобнее станет не только самолетам, но и пассажирам: они смогут заходить в самолеты по 10 телетрапам, а обслуживать их будут 40 стоек регистрации, 9 линий досмотра и 5 лент выдачи багажа, говорится в сообщении.