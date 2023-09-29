Аэропорт Геленджика обновят в будущем году

Аэропорт Геленджика скоро радикально поменяет свой технический облик – новая инфраструктура воздушной гавани позволит круглогодично принимать самолеты из других регионов России, что увеличит доступность курортного региона, сообщили в пресс-службе ФКУ "Ространсмодернизация".
В аэропорту уже снимают покрытие старого перрона и готовят место для нового, планируется, что в ходе работ будет реконструирована рулежная дорожка, которая станет значительно шире, расширится перрон для стоянки самолетов – он станет больше на треть, а также полностью заменят освещение, погодные станции и водосточно-дренажную сеть, передает портал Юга.ру.
После реконструкции, которая завершится уже в следующем, 2024 году, площадь терминала вырастет до 83 тыс кв м. Удобнее станет не только самолетам, но и пассажирам: они смогут заходить в самолеты по 10 телетрапам, а обслуживать их будут 40 стоек регистрации, 9 линий досмотра и 5 лент выдачи багажа, говорится в сообщении.