Аэрофлот запускает рейсы в Краснодар

Москва запускает авиасообщение с Краснодаром. Первый рейс из Шереметьево должен вылететь уже на следующей неделе.

Авиаперевозчик Аэрофлот объявил о возобновлении полетов в авиагавань столицы Кубани. По данным электронного табло Шереметьево пока в Краснодар будут летать самолеты только этой авиакомпании.

Первый рейс должен состояться ночью 25 декабря. Совершать полет в Краснодар будет борт SU 1284.

Воздушная гавань кубанской столицы была закрыта с февраля 2022 годы. О возобновлении работы аэропорта стало известно в середине декабря 2023 года. Тогда было принято решение совершить тестовый полет, чтобы выяснить готова ли авиагавань к восстановлению навигации.

15 декабря аэропорт Краснодара успешно принял тестовый рейс. По его итогам было решено возобновить полеты.