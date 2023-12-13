Вестник Кавказа

Аэрофлот запускает рейсы в Краснодар

Аэрофлот запускает рейсы в Краснодар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва запускает авиасообщение с Краснодаром. Первый рейс из Шереметьево должен вылететь уже на следующей неделе.

Авиаперевозчик Аэрофлот объявил о возобновлении полетов в авиагавань столицы Кубани. По данным электронного табло Шереметьево пока в Краснодар будут летать самолеты только этой авиакомпании. 

Первый рейс должен состояться ночью 25 декабря. Совершать полет в Краснодар будет борт SU 1284. 

Воздушная гавань кубанской столицы была закрыта с февраля 2022 годы. О возобновлении работы аэропорта стало известно в середине декабря 2023 года. Тогда было принято решение совершить тестовый полет, чтобы выяснить готова ли авиагавань к восстановлению навигации. 

15 декабря аэропорт Краснодара успешно принял тестовый рейс. По его итогам было решено возобновить полеты.

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