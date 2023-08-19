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Адыгея примет фестиваль сыра 

Адыгея примет фестиваль сыра 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Познакомиться с культурой народов Адыгеи и отведать знаменитый адыгейский сыр можно с 16 по 17 сентября. Организаторы обещают ярмарки, мастер-классы, дегустации и викторины с призами. И главное – всех ждет удобная парковка. 

В Майкопском район Адыгеи на Даховской поляне с 16 по 17 сентября пройдет фестиваль сыра. Посетителей ждет насыщенная программа, которая позволит гостям фестиваля погрузиться в местную культуру. 
Поимо возможности испробовать разные сорта адыгейского сыра, посетителей ждут ярмарки с участием местных производителей, а также выступления народных коллективов и викторины с розыгрышем призов. Кроме того, состоится показ национальных костюмов. 

«Программа позволит ознакомиться с богатой культурой народов Адыгеи. Для этого в каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра. После этого будут определены лучшие мастера по четырем номинациям. Завершится праздник адыгэ джэгу и фейерверком»

– администрация главы республики 

И, что немаловажно, власти республики обещают обеспечить всех гостей мероприятия парковочными местами

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