Адыгея примет фестиваль сыра 

В Майкопском район Адыгеи на Даховской поляне с 16 по 17 сентября пройдет фестиваль сыра. Посетителей ждет насыщенная программа, которая позволит гостям фестиваля погрузиться в местную культуру.
Поимо возможности испробовать разные сорта адыгейского сыра, посетителей ждут ярмарки с участием местных производителей, а также выступления народных коллективов и викторины с розыгрышем призов. Кроме того, состоится показ национальных костюмов.
«Программа позволит ознакомиться с богатой культурой народов Адыгеи. Для этого в каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра. После этого будут определены лучшие мастера по четырем номинациям. Завершится праздник адыгэ джэгу и фейерверком»
– администрация главы республики
И, что немаловажно, власти республики обещают обеспечить всех гостей мероприятия парковочными местами