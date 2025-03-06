Адыгея и КЧР стали лидерами по росту потока туристов в 2025 году - МЭР

На форуме "Путешествуй!" назвали внутренние туристические направления, которые пользуются особым спросом в 2025 году. Резкий рост турпотока отличает Адыгею и Карачаево-Черкесию.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на на международном туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в Москве, о том, какие регионы России стали особенно популярный в этом году.

"В прошлом году преодолели планку в 90 млн турпоездок, и рост продолжается. За первые четыре месяца плюс 5%. В лидерах по темпам роста у нас Адыгея, Тверская и Рязанская области, Новосибирск, Ульяновская область, Калмыкия, Карачаево-Черкесия"

– министр

При этом порядка 30% всех туристических поездок по стране приходится на Москву, Кубань и Петербург.

Глава Минэкономразвития сообщил, что по итогу 2025 году ожидается внутренний турпоток на уровне 98 млн.