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Ядовитую водку делали мошенники в Черкесске

Ядовитую водку делали мошенники в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цех поддельных спиртных напитков ликвидировали полицейские в Черкесске. На складе они обнаружили более 60 тыс бутылок опасной водки.

Подпольный цех по изготовлению поддельной водки уничтожили полицейские в Карачаево-Черкесии, сообщает республиканское МВД.

Незаконное предприятие расположилось на самом обычном неприметном складе на окраине Черкесска. Там была оборудована производственная линия. Рядом хранилось более 60 тыс бутылок с водкой различных марок. Еще 5 тыс л жидкости со спиртом преступники только готовились пустить в ход.

Открыто уголовное дело, задержан подозреваемый в запуске нелегального производства - им оказался мужчина, снимавший склад. Он дал подписку о невыезде.

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