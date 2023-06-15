Ядовитую водку делали мошенники в Черкесске

Опубликовано: 16:49, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цех поддельных спиртных напитков ликвидировали полицейские в Черкесске. На складе они обнаружили более 60 тыс бутылок опасной водки.

Подпольный цех по изготовлению поддельной водки уничтожили полицейские в Карачаево-Черкесии, сообщает республиканское МВД.

Незаконное предприятие расположилось на самом обычном неприметном складе на окраине Черкесска. Там была оборудована производственная линия. Рядом хранилось более 60 тыс бутылок с водкой различных марок. Еще 5 тыс л жидкости со спиртом преступники только готовились пустить в ход.

Открыто уголовное дело, задержан подозреваемый в запуске нелегального производства - им оказался мужчина, снимавший склад. Он дал подписку о невыезде.