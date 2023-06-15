Ядовитую водку делали мошенники в Черкесске

Цех поддельных спиртных напитков ликвидировали полицейские в Черкесске. На складе они обнаружили более 60 тыс бутылок опасной водки.
Подпольный цех по изготовлению поддельной водки уничтожили полицейские в Карачаево-Черкесии, сообщает республиканское МВД.
Незаконное предприятие расположилось на самом обычном неприметном складе на окраине Черкесска. Там была оборудована производственная линия. Рядом хранилось более 60 тыс бутылок с водкой различных марок. Еще 5 тыс л жидкости со спиртом преступники только готовились пустить в ход.
Открыто уголовное дело, задержан подозреваемый в запуске нелегального производства - им оказался мужчина, снимавший склад. Он дал подписку о невыезде.