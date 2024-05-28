Адлер стал самым популярным направлением для отдыха на День России

Россияне выбирают пляжный отдых во время празднования Дня России. Чаще всего путешественники бронируют номера в Адлере.

Во время празднования Дня России туристы предпочитают отдыхать на море. Такую информацию озвучил представитель портал Travelata.ru Олег Козырев.

По его информации, чаще всего путешественники на этот период бронировали номера в Адлере. При этом россияне предпочитают отдыхать в отелях среднего ценового сегмента и без питания.

Средняя цена отдыха на черноморском курорте в это время составила порядка 89 тыс рублей.

На втором месте по популярности у туристов идет Сочи. Здесь туристы готовы заплатить 102 тыс рублей за отпуск.

Третье место занимает санкт-Петербург. В Северной столице будут отдыхать 13% туристов.

Четвертую строчку рейтинга заняло самое дорогостоящее туристическое направление – Имеретинский курорт. За отдых здесь отдыхающие готовы отдать 122 тыс рублей.