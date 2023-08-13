РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Абшерон отчитался о первом месяце работы 

Абшерон отчитался о первом месяце работы 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минэнерго Азербайджана сообщило о ходе и результате работы за первый месяц одного из крупнейших в стране газоконденсатных месторождений – Абшерон в Каспийском море. Напомним, что старт работ на месторождении был дан в июле 2023 года.

Министерство энергетики Азербайджана проинформировало об успешной работе по добыче газа и конденсата на одном из крупнейших месторождений газа в стране – Абшероне, что находится примерно в 100 км к юго-востоку от Баку. Месторождение находится на втором месте после Шах Дениз по потенциальным запасам природного газа. Общие запасы оценивают в более чем 300 млрд куб м газа и сто миллионов тонн конденсата.

В частности, сообщается, что к 1 августа было добыто 100 млн куб м газа/

«По оперативным данным, с месторождения "Абшерон" к 1 августа 2023 года добыто 100 млн кубометров природного газа и 40,4 тыс. тонн конденсата»

– пресс-служба Минэнерго

В ведомстве отметили, что старт добычи газа был дан в июле. Изначально добывать газ будут добывать в размере 1,5 млрд куб м, впоследствии планируется нарастить объем добычи до 5 млрд куб м в год.

Газ будет продаваться на внутреннем рынке республики, удовлетворяя растущий спрос внутри страны.

Азербайджан запустил добычу на &quot;Абшероне&quot;

Азербайджан запустил добычу на "Абшероне"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version