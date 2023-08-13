Абшерон отчитался о первом месяце работы 

Опубликовано: 18:29, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минэнерго Азербайджана сообщило о ходе и результате работы за первый месяц одного из крупнейших в стране газоконденсатных месторождений – Абшерон в Каспийском море. Напомним, что старт работ на месторождении был дан в июле 2023 года.

Министерство энергетики Азербайджана проинформировало об успешной работе по добыче газа и конденсата на одном из крупнейших месторождений газа в стране – Абшероне, что находится примерно в 100 км к юго-востоку от Баку. Месторождение находится на втором месте после Шах Дениз по потенциальным запасам природного газа. Общие запасы оценивают в более чем 300 млрд куб м газа и сто миллионов тонн конденсата.

В частности, сообщается, что к 1 августа было добыто 100 млн куб м газа/

«По оперативным данным, с месторождения "Абшерон" к 1 августа 2023 года добыто 100 млн кубометров природного газа и 40,4 тыс. тонн конденсата»

– пресс-служба Минэнерго

В ведомстве отметили, что старт добычи газа был дан в июле. Изначально добывать газ будут добывать в размере 1,5 млрд куб м, впоследствии планируется нарастить объем добычи до 5 млрд куб м в год.

Газ будет продаваться на внутреннем рынке республики, удовлетворяя растущий спрос внутри страны.