«Абрикосовая горечь» - чем интересен новый сериал?

Российские и азербайджанские артисты снялись в новом сериале «Абрикосовая горечь». Премьера вскоре состоится на телеканале «Домашний».

Мелодраматический мини-сериал под названием «Абрикосовая горечь» вскоре увидят зрители телеканала «Домашний». В картине приняли участие артисты из Азербайджана.

Сериал выпущен в 2024 году, режиссером выступил Александр Мохов, один из создателей таких сериалов как «Есенин» и «Следствие любви».

По сюжету сериала, главная героиня в исполнении Полины Давыдовой, после тяжелых родов приезжает на лечение обострившегося порока сердца в Турцию. Главврач больницы Джемаль, которого играет азербайджанец Рустам Джабраилов, внезапно овдовев, отдает сердце своей супруги молодой пациенте. Этот шаг негативно воспринимает сын врача, и убегает из дома. Анна решается помочь в поисках подростка - в ее груди стучит материнское сердце.

Всего в мини-сериале снимается три актера из Азербайджана. Помимо Рустама Джабраилова, это Хусния Мурватова и Фуад Шабанов - не только актер, но режиссер и сценарист. Шабанов известен российскому зрителю как создатель сериала «Непридуманная жизнь» с Нонной Гришаевой.

Первая серия сериала «Абрикосовая горечь» будет показана 19 февраля.