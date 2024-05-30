Абхазской клубники стало на 40% меньше в России

Власти Абхазии озвучили данные по экспорту клубники на начало июня. Оказалось, что абхазской клубники вывозится за границу в 2024 году меньше, чем в 2023-м.

Абхазия значительно сократила экспорт клубники в 2024 году, сообщает Государственный таможенный комитет республики.

По данным ведомства, этот показатель обвалился почти на 40% относительно минувшего года. Так, в начале текущего месяца за пределы страны было вывезено 29,5 т клубники. В прошлом году в это же время – 48,7 т.

В комитете пояснили, что снижение экспорта связано с уменьшением числа производителей.

"Многие из них перешли на реализацию других плодово-ягодных культур. С каждым годом эта тенденция только усиливается"

– ведомство

Когда созревает клубника в Абхазии?

Благодаря теплому климату, сезон клубники, как и многих других ягод, начинается в Абхазии рано – уже в конце мая - начале июня. Ее выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте.