Вестник Кавказа

Клубничный сезон начался в Кабардино-Балкарии

Клубничный сезон начался в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон клубники в самом разгаре в Кабардино-Балкарии. Примерная стоимость килограмма ягод на местных рынках – 180 рублей.

В Кабардино-Балкарии сейчас в самом разгаре сезон клубники. Он обычно начинается в конце мая и продолжается до конца июля. Клубника из Кабардино-Балкарии отличается особенно сладким вкусом и ароматом благодаря теплому солнечному климату и чистой экологии региона. Местные фермеры уделяют особое внимание качеству посадочного материала и уходу за растениями, что позволяет получать высокоурожайные и вкусные ягоды.

«Клубника, или земляника садовая, является основной ягодной культурой, возделываемой в республике. Ягоды клубники, ароматные и сладкие, выращенные в Кабардино-Балкарии, в такое время года можно встретить не только на рынках республики, но и далеко за ее пределами — в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России»

– пресс-секретарь регионального Минсельхоза Светлана Самченко.

Сезон клубники в Кабардино-Балкарии является популярным временем для туристов и местных жителей, которые с удовольствием посещают фермы и ярмарки, чтобы насладиться свежими ягодами, купить домашние джемы и компоты, а также познакомиться с традициями и культурой этого региона.

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