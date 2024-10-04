Вестник Кавказа

Абхазия стала поставлять меньше фундука

Абхазия стала поставлять меньше фундука
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии озвучили статистику по экспортным поставкам орехов. По данным Таможенного комитета, они сократились приблизительно на треть.

Поставки орехов, в частности, фундука из Абхазии в Россию резко сократились в 2024 году относительно 2023-го, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

Так, за период с января по сентябрь из Абхазии было экспортировано свыше 2 тыс т фундука, в то время как за первые девять месяцев на экспорт отправили свыше 3 тыс т, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, несколько дней назад Россия получила первую в этом сезоне партию абхазских мандаринов. На 8 октября российская сторона получила свыше 21 т "оранжевого золота" Абхазии. Кроме того, в республике полным ходом идет прием у населения фейхоа, всего в Россию планируется поставить порядка тысячи тонн этого фрукта.

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