Абхазия стала поставлять меньше фундука

Власти Абхазии озвучили статистику по экспортным поставкам орехов. По данным Таможенного комитета, они сократились приблизительно на треть.

Поставки орехов, в частности, фундука из Абхазии в Россию резко сократились в 2024 году относительно 2023-го, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

Так, за период с января по сентябрь из Абхазии было экспортировано свыше 2 тыс т фундука, в то время как за первые девять месяцев на экспорт отправили свыше 3 тыс т, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, несколько дней назад Россия получила первую в этом сезоне партию абхазских мандаринов. На 8 октября российская сторона получила свыше 21 т "оранжевого золота" Абхазии. Кроме того, в республике полным ходом идет прием у населения фейхоа, всего в Россию планируется поставить порядка тысячи тонн этого фрукта.