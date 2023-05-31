Вестник Кавказа

Абхазия стала одной из трех самых популярных стран для отдыха россиян

Абхазия стала одной из трех самых популярных стран для отдыха россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В число наиболее популярных у российских туристов стран в этом году вошла Абхазия. Республика поделила третье место в Таиландом.

Какие страны для отдыха выбирают россияне в 2025 году? Соответсвующее исследование провели в центре изучения потребительского поведения Роскачества.

В тройку лидеров вошла Абхазия, ее выбирают 13% туристов. Столько же путешественников выбирают курорты Таиланда. На втором месте по популярности оказались Объединенные Арабские Эмираты - 25%. Наиболее популярной для отдыха страной остается Турция, это направление предпочитают 33% российских туристов.

Отметим, что по данным Роскачества, основная часть россиян в этом году предпочитают отдых внутри страны.

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