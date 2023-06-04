Республика Абхазия может заменить российским путешественникам отдых в Турции, где сегодня наблюдается рост цен на туристские услуги, сообщает компания МТС Travel.
Эксперты службы бронирования гостиниц заявили, Абхазия привлекает туристов своим чистым и теплым морем, низкими ценами и пейзажами. Там также напомнили о гостеприимстве и красивой природе республики.
По мнению компании, самые завораживающие места для туристов – Гагра, Пицунда, Сухум и озеро Рица. Она предлагает опробовать Кындыгские термальные источники у населенного пункт Кындыг, побывать на Юпшарском каньоне, а также прогуляться по гагровскому побережью.
Стоит отметить, что проживание в Абхазии зависит от места. Так, в Пицунде можно арендовать апартаменты примерно за 3 тыс рублей, в то время как в Абхазии и Гагре – за 8 и 9 тыс рублей. Но можно найти и более дешевые варианты.