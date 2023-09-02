Абхазия приняла военные учения в финале туристического сезона

Опубликовано: 16:26, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На российской военной базе в Абхазии прошли учения, по легенде которых на объекты военнослужащих напали террористы. Учения велись в сходных с боевыми условиях, включая непосредственную схватку с боевиками вероятного противника.

Как рассказали представители Южного военного округа России, сегодня в Абхазии прошли учения российских военных, которые проработали тактику защиты своих объектов от возможных террористических ударов вероятных противников.

Учения проводились непосредственно на российской военной базе в Абхазии, в условиях, сходных с настоящими боевыми действиями. Применялись холостые патроны, имитация артиллерийских разрывов и различные задымления.

В том числе российские военные потренировались вести контактный уличный бой, заводить в окружение и уничтожать террористов. В целом учения были направлены на повышения качества решений, принимаемых в чрезвычайных условиях.