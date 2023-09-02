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Абхазия приняла военные учения в финале туристического сезона

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На российской военной базе в Абхазии прошли учения, по легенде которых на объекты военнослужащих напали террористы. Учения велись в сходных с боевыми условиях, включая непосредственную схватку с боевиками вероятного противника.

Как рассказали представители Южного военного округа России, сегодня в Абхазии прошли учения российских военных, которые проработали тактику защиты своих объектов от возможных террористических ударов вероятных противников.

Учения проводились непосредственно на российской военной базе в Абхазии, в условиях, сходных с настоящими боевыми действиями. Применялись холостые патроны, имитация артиллерийских разрывов и различные задымления.

В том числе российские военные потренировались вести контактный уличный бой, заводить в окружение и уничтожать террористов. В целом учения были направлены на повышения качества решений, принимаемых в чрезвычайных условиях.

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