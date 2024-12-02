Абхазия нарастила поставки мандаринов в Россию

С начала осени Абхазию экспортировала в Россию свыше 15,3 тыс т мандаринов, почти на 40% больше чем в прошлом году. Новогодние праздники в РФ не обходятся без ярких цитрусовых.

В Абхазии урожайный год, так что поставки мандаринов в Россию сейчас значительно превышают прошлогодний уровень.

На данный момент в Россию поступило 15 333 тонны мандаринов из Абхазии. В прошлом году к этому времени поставки были меньше на 6 тыс тонн, отметил и.о. зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.

Абхазия в 2024 году рассчитывает поставить на российский рынок около 37 тыс тонн цитрусовых - мандаринов, лимонов, апельсинов.