Вестник Кавказа

Абхазия нарастила поставки мандаринов в Россию

Абхазия нарастила поставки мандаринов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала осени Абхазию экспортировала в Россию свыше 15,3 тыс т мандаринов, почти на 40% больше чем в прошлом году. Новогодние праздники в РФ не обходятся без ярких цитрусовых.

В Абхазии урожайный год, так что поставки мандаринов в Россию сейчас значительно превышают прошлогодний уровень.

На данный момент в Россию поступило 15 333 тонны мандаринов из Абхазии. В прошлом году к этому времени поставки были меньше на 6 тыс тонн, отметил и.о. зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.

Абхазия в 2024 году рассчитывает поставить на российский рынок около 37 тыс тонн цитрусовых - мандаринов, лимонов, апельсинов.

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