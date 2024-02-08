Вестник Кавказа

Аббас и Путин 10 мая в Москве обсудят ситуацию в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Президент Палестины прибудет в Москву с визитом на этой неделе. Планируются переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа.

В рамках визита в РФ президент Палестины Махмуд Аббас планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Газе, поделился советник палестинского президента Махмуд аль-Хаббаш.

Визит Аббаса будет приурочен ко Дню Победы.

"Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, тем более что существуют тесные исторические связи между Россией и Палестиной"

– советник президента Палестины

Он отметил также, что Аббас проинформирует Путина о последних событиях в Палестине и секторе Газа, передает ТАСС.

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