85 военных США прибудут в Армению на учения

Опубликовано: 12:05, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В учениях США и Армении будут участвовать 85 американских военных. Маневры стартуют в понедельник.

На учения Eagle Partner в Армению прибудут порядка 85 военных американской армии.

"Около 85 американских и 175 армянских военных примут участие в учениях <...>, которые пройдут с 11 по 20 сентября"

– командование Армии США в Европе и Африке

Участниками десятидневных маневров станут бойцы из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и нацгвардии штата Канзас. Провести их планирует на территории центра "Зар".

В Москве сообщения о совместных учениях вызвали настороженность. В сообщении Кремля отмечается, что предстоящие маневры не помогут стабилизации ситуации на Южном Кавказе.