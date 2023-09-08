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85 военных США прибудут в Армению на учения

Военный
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В учениях США и Армении будут участвовать 85 американских военных. Маневры стартуют в понедельник.

На учения Eagle Partner в Армению прибудут порядка 85 военных американской армии.

"Около 85 американских и 175 армянских военных примут участие в учениях <...>, которые пройдут с 11 по 20 сентября"

– командование Армии США в Европе и Африке

Участниками десятидневных маневров станут бойцы из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и нацгвардии штата Канзас. Провести их планирует на территории центра "Зар".

В Москве сообщения о совместных учениях вызвали настороженность. В сообщении Кремля отмечается, что предстоящие маневры не помогут стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

Кремль: учения США в Армении вредят Южному Кавказу

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