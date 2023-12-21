55 часов ожидания: в Дубай вылетел самолет из Пулково

Спустя более чем двое суток в Дубай вылетели пассажиры из Санкт-Петербурга. Самолет Flydubai задержался по техническим причинам.

Из Петербурга в Дубай спустя 55 часов задержки вылетел самолет перевозчика Flydubai.

Рейс FDB 992A должен был состояться 14 января, с вылетом в 00.30, однако реальное время вылета 08.20 16 января. Задержка составила более двух суток, пассажиры ждали рейса в гостинице.

По техническим причинам лайнер простоял все это время в Пулково. Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

Прибыть в Эмираты самолет должен в 14.06 во вторник.