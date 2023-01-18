30-летие ТЮРКСОЙ отпраздновали в ЮНЕСКО

Организации ТЮРКСОЙ исполнилось в 2023 году 30 лет. Праздничное мероприятие по этому поводу провели в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся праздник в честь 30-летия организации ТЮРКСОЙ.

Мероприятие состоялось в рамках «Дней тюркской культуры» в Центре мировой культуры ЮНЕСКО.

Церемонию открыл от имени послов тюркских стран при ЮНЕСКО координатор Эльман Абдуллаев. Заместитель гендиректора ЮНЕСКО Энтони Охеменг-Боама и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выступили со вступительной речью.

«ТЮРКСОЙ достойно выполняет миссию духовного золотого моста между тюркскими народами, объединенными одним языком, историей предков, одной судьбой, одной культурой. Тюркская культура играет большую роль, занимает важное место в человеческой и общемировой истории, в развитии цивилизации»

– Раев

Артисты из стран-участниц ТЮРКСОЙ выступили на гала-концерте «Мы вместе». Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ объединяет шесть стран: Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.