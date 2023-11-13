2024 год будет Годом семьи в России

Второй за последние 15 лет Год семьи объявляется в России. По решению президента, им станет 2024 год.

Год, посвященный семье, скоро наступит в России – такой статус получил 2024-й. Указ, подписанный Владимиром Путиным, можно найти на официальном портале правовой информации.

В документе объясняется цель решения. Задача Года семьи – популяризовать политику, которую государство реализует для защиты семьи, а также укрепления традиционных семейных ценностей.

Для проведения Года семьи будет создан специальный оргкомитет. До Нового года будет разработан и утвержден список мероприятий, которые будут организованы в рамках Года. Обоими поручениями займется российское правительство.

Напомним, ранее Годом семьи в России стал 2008 год.