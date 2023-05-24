1000 энергетиков за год - врачи чудом спасли мужчину в Подмосковье

Что будет с организмом, если постоянно пить энергетические напитки? 30-летний житель Балашихи проверил на себе и за год выпил свыше тысячи банок напитка.

Житель Подмосковья едва не умер после того, как год злоупотреблял энергетическими напитками. Врачам удалось спасти мужчину с перитонитом.

«В хирургическое отделение №2 филиала №2 Балашихинской больницы поступил 30-летний мужчина с жалобами на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, в общей сложности он выпил свыше тысячи банок тонизирующего напитка: примерно по 2-3 порции в день в течение года»

– Минздрав Московской области

Такая диета привела к воспалению и деструктивному изменению поджелудочной железы с перитонитом и другими осложнениями.

«Мы провели лапароскопию… Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце»

– завотделением больницы Павел Коваль

Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое, две недели он провел в реанимационном отделении, был подключен к ИВЛ. В результате пациент пошел на поправку.

«Вместе с тем, летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%»

– Коваль