Два работника Тбилисского театра уволены после объявления забастовки

Двоих сотрудников театра оперы и балета в Тбилиси уволили после того, как технический персонал компании начал забастовку.

Руководство Тбилисского театра оперы и балета приняло решение уволить двоих сотрудников после того, как технический персонал заявил о забастовке. Теперь кроме повышения заработной платы в списке требований бастующих – вернуть работу уволенным работникам.

"Мы призываем работодателя удовлетворить справедливые требования работников. Настало время и другим работникам оперы присоединиться к борьбе за достойную заработную плату и условия труда"

– независимые профсоюзы в сфере культуры

Ранее сообщалось о том, что технический персонал Тбилисского театра оперы и балета заявили о забастовке. Работники требовали повышения заработной платы. Сейчас сотрудники театра получают 500 лари, это около $180.