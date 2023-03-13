Опубликовано: 9:52, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Эбрахим Раиси принял в Тегеране делегацию из Узбекистана под руководством главы внешнеполитического ведомства республики Бахтиера Саидова с целью развития сотрудничества.

Иранский лидер Эбрахим Раиси провел встречу с представителями из Узбекистана и лично министром иностранных дел этой страны Бахтиером Саидовым, сообщил руководитель ведомства в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он отметил, что встретиться с президентом Ирана является большой честью для узбекистанской делегации. В ходе диалога были переданы слова и пожелания президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Отмечается, что стороны договорились предпринять все нужные меры для того, чтобы полностью реализовать потенциал сотрудничества между Узбекистаном и Ираном, заключил Саидов.

Делегация из Узбекистана прибыла в Тегеран для участия в в бизнес-форуме. Они обсудили со своими иранскими партнерами развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества.