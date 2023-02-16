Опубликовано: 16:08, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Вскоре российские карты «Мир» будут принимать в некоторых банках Монголии.

Власти Монголии проводят работу, благодаря которой россияне вскоре смогут расплачиваться в стране картами "Мир".

Как сообщил глава департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма республики Туксгрлин Мунх-Од, правительство на 80% завершило подготовительную работу с монгольскими банками. В ближайшее время карты "Мир" начнут работать в Монголии.

Мунх-Од отметил, что в настоящее время не решено, какие именно банки в республике будут принимать карты российской платежной системы.

Также переговоры по картам "Мир" продолжаются с Таиландом и Индонезией, ожидается, что это увеличит поток туристов из России на местные курорты.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Казахстане стартовал выпуск цифровых карт "Мир".