Медработники в Грузии устроили акцию протеста в Тбилиси

Опубликовано: 18:58, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Собравшиеся возле здания Минздрава медики призвали улучшить условия труда. Одним из главных их требований является повышение заработной платы.

Во вторник, 14 февраля, в Тбилиси прошла акция протеста медицинских работников. В ней приняли участие психиатры, терапевты, медсестры, массажисты и другие.

Собравшиеся возле здания министерства здравоохранения Грузии выступали с требованиями улучшить условия труда. В частности, они настаивали на том, чтобы им повысили зарплату и компенсировали средства, которые они тратят на дорогу к пациентам.

Медработники также призвали создать рабочую группу для решений существующих проблем и сообщили о готовности вести переговоры. При этом они пригрозили, что начнут забастовку и перестанут выходить на работу, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в середине января в Грузии начали действовать предельные цены на лекарства.