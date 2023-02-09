В Грузии начинает прием заявок литературная премия "Саба" 

9 фев. 23:54

Литературная премия "Саба" ждет заявок от авторов и издателей до 25 февраля.

Начался прием заявок от авторов и издателей для участия в грузинской литературной премии "Саба – 2023". В этом году она пройдет в 31-й раз. Подать заявку нужно до 25 февраля.

Жюри определят победителей в девяти номинациях: "Лучший роман", "Лучший поэтический сборник", "Лучший прозаический сборник", "Лучшая пьеса", "Лучший литературный дебют", "Лучшая литературная критика", "Лучшая эссеистика и документальная проза", "Лучший грузинский перевод иностранного произведения", "За особый вклад в развитие литературы".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дагестане состоится конкурс англоязычного перевода поэзии Гамзатова.