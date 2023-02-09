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В Грузии начинает прием заявок литературная премия "Саба" 

В Грузии начинает прием заявок литературная премия &quot;Саба&quot; 
Литературная премия "Саба" ждет заявок от авторов и издателей до 25 февраля.

Начался прием заявок от авторов и издателей для участия в грузинской литературной премии "Саба – 2023". В этом году она пройдет в 31-й раз. Подать заявку нужно до 25 февраля. 

Жюри определят победителей в девяти номинациях: "Лучший роман", "Лучший поэтический сборник", "Лучший прозаический сборник", "Лучшая пьеса", "Лучший литературный дебют", "Лучшая литературная критика", "Лучшая эссеистика и документальная проза", "Лучший грузинский перевод иностранного произведения", "За особый вклад в развитие литературы".   

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дагестане состоится конкурс англоязычного перевода поэзии Гамзатова.

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