Парламент Грузии соберет помощь для Турции из зарплат депутатов-"прогульщиков"

8 фев. 23:24

Данную благотворительную акцию запустил высший законодательный орган страны.

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили объявил о переводе зарплат депутатов-прогульщиков на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Он также призвал каждого политика принять участие в данной акции. По его словам, зарплаты пропустивших заседания без причины депутатов пошли на помощь Турции.

Папуашвили подчеркнул, что парламентарии могут перечислить денежные средства на недавно открытый банковский счет. Все деньги пойдут на гуманитарную помощь для пострадавших.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Турцию из Грузии вылетела группа спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.