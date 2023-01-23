Краснодарец изобрел первый в России велосипед для людей с ДЦП

23 янв. 22:59

Созданный жителем Краснодара велосипед для реабилитации детей-инвалидов не уступает импортным аналогам, при более низкой цене, рассказали в пресс-службе кубанской администрации.

Транспортное средство было собран родителями краснодарских детей-инвалидов.

Глава движения "Содружество" Павел Снаксарев пояснил, что сейчас ведется работа со специалистами Кубанского государственного технологического университета - создаются чертежи и 3-D модель.

Сертифицировать велосипед поможет администрация края.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов разрешил продавать ювелирные изделия, сделанные в первой в России ювелирной мастерской для инвалидов SilverMaster, в парках города.