Российская делегация прибыла в Турцию для переговоров по зерну

13 июл. 12:00

Российская военная делегация прибыла в Стамбул для участия в четырехсторонней встрече по вопросу экспорта зерна из Украины, сообщил источник "Вестника Кавказа" в Стамбуле. Встреча пройдет при закрытых дверях, по итогам переговоров ожидается релиз Минобороны Турции.

Уточняется, что самолет с представителями российской стороны прибыл в Стамбул в 11.30 по местному времени (совпадает с мск). Ожидается делегация из Украины. Перед встречей стороны проведут деловой обед. Место переговоров не раскрывается.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, России, Украины и ООН проведут переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудят ситуацию с вывозом зерна. "Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", - анонсировал министр.