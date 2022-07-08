Руставский металлургический завод прекратил бастовать

8 июл. 17:59

Работники Руставского металлургического завода прекратили забастовку и вернулись на рабочие места, такое сообщение опубликовано на сайте Объединения профсоюзов Грузии.

Акция протеста работников цеха сортового проката, выпускающего арматуру, началась 4 июля. Порядка 130 человек не работали, а с плакатами в руках каждое утро приходили к зданию завода.

"Предложение администрации завода устроило бастующих металлургов. Соответственно, сортовой цех возобновил свою работу", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Компания согласилась практически на все условия, выдвинутые рабочими, кроме роста зарплат на 30%.