Забастовка продолжается на крупнейшем металлургическом заводе Грузии

5 июл. 15:35

Работники крупнейшего металлургического завода Грузии, расположенного в Рустави, второй день не выходят на смену и ждут реакции администрации, рассказал региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе.

Забастовка в цеху сортового проката, выпускающем арматуру, началась накануне, в ней участвуют около 130 человек, не готовых работать при нынешних зарплатах - средняя зарплата на предприятии составляет 800-900 лари ($285-310).

"Забастовка продолжается второй день. У бастующих свои требования, и они ждут администрацию для начала диалога по этим требованиям. Пока к ним никто не выходил", - цитирует Ткемаладзе Sputnik Грузия.

По сравнению с первым днем забастовки требований у рабочих стало больше. Это неприкосновенность бастовавших, повышение зарплат на 30%, 13-я зарплата, двойная оплата труда в праздничные дни, изменение рациона питания, коллективное соглашение по всем этим условиям.