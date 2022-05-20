20 мая. 23:28

Уже к середине лета Россия построит в Луганске асфальтобетонный завод, - сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"В рамках экономической помощи ЛНР Россия приняла решение построить современный асфальтобетонный завод в Луганске. Московские специалисты уже занимаются основными работами по расчистке территории промышленной зоны", - написал он, передает ТАСС.

Пасечник, поблагодарив Россию за помощь, подчеркнул, что Украина не ремонтировала местные дороги в течение десятилетий, а из-за расширения границ республики эта тема стала еще более актуальной.

Выпуск сырья на заводе начнется к середине лета, - добавил Пасечник.