Рабочие заводов IDS Borjomi отказались встречаться с руководством без уволенных коллег

17 мая. 15:46

Работники заводов по розливу минеральной воды проигнорировали встречу с гендиректором IDS Borjomi Иванэ Мачавариани, которая должна была пройти сегодня. Об этом пишут грузинские СМИ.

В конце прошлого месяца компания сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых сложностей в связи с ситуацией на Украине. Сотрудникам предложили новые условия, некоторые с ними не согласились, начались акции протеста. В итоге были уволены 49 из более чем 685 работников.

По данным "Рустави 2", встреча с руководством не состоялась, так как на нее не пригласили уволенных сотрудников.

Действующие работники утверждают, что встреча с Мачавариани пройдет лишь если на нее позовут их бывших коллег, пишет Sputnik Грузия.

Работники IDS Borjomi требуют восстановить на работе всех уволенных, вернуть прежние контракты и поднять зарплаты на 30%.