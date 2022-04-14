СМИ: ЕК ищет повод не платить за российский газ в рублях

14 апр. 7:28

Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что документ нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, - передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Еврокомиссия представила странам-членам предварительный юридический анализ документа. Как считают в Брюсселе, указ Путина создает "новые правовые обстоятельства": Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать "ограничительные меры" ЕС по отношению к правительству России и Центробанку, - считают в ЕК, передает РИА Новости.

Напомним, 23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Согласно указу главы государства, Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они с 1 апреля не будут платить за поставки в рублях.