Краснодарские транспортники планируют поднять стоимость проезда

25 мар. 23:33

Транспортные организации Краснодара намерены проиндексировать стоимость проезда, - сообщил сегодня директор МУП "КТТУ" Александр Грачев.

О грядущем повышении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте (трамваях, троллейбусах и автобусах) до 35 рублей (предварительно) говорится и в релизе, опубликованном пресс-службой мэрии Краснодара.

Цены на проезд хотят поднять из-за нехватки кадров и сокращения пассажиропотока. Недобор по водителям в КТТУ составляет 26%, по кондукторам - 39%, еще там не хватает 12% рабочих и 10% специалистов.

"Из-за дефицита кадров на линию не выходят 15 трамваев, 10 троллейбусов и 9 автобусов. Для привлечения новых сотрудников необходимо проиндексировать заработную плату как минимум на 15%. Сегодня она значительно ниже среднекраевых показателей в этой отрасли. Например, за отработанную норму часов кондуктор получает около 22 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении пресс-службы, передает портал Юга.ру.

"КТТУ держится на плаву исключительно благодаря трамвайным перевозкам, которые составляют 63% от общей массы перевозок", - отметил Грачев.