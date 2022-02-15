США побили рекорды по продажам газа в ЕС на фоне украинского кризиса

Экспорт американского сжиженного природного газа в Европу резко вырос на фоне эскалации кризиса на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Автор публикации Дэниэл Ергин заявил, что рост добычи нефти и газа в Америке служит геополитическим и экономическим активом США, который позволит вытеснить российских конкурентов из Европы.

"Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире - почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России - и крупнейшим в мире производителем природного газа", - утверждает аналитик.

По его словам, достижения американской нефтедобывающей промышленности объясняются эскалацией украинского кризиса .

"Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", - цитирует Ергина РИА Новости.

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили о необходимости сократить зависимость европейских государств от российского газа.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, рекордные продажи американского СПГ в Европу скорее совпали с новым украинским кризисом, чем были им вызваны.

"США в 2021 году запустили несколько заводов по производству СПГ и в целом стали больше экспортировать газ во всех возможных направлениях. При этом большую часть 2021 года эта добавка уходила на азиатские рынки, а сейчас ситуация изменилась. Поскольку зима выдалась теплая, в январе Китай стал перепродавать лишние законтрактованные объемы на другие рынки, в том числе в Европу – при этом по происхождению это все еще американский СПГ. Также в Азии немного снизились цены и стало выгоднее поставлять газ в Европу. В Азию возить газ американцам дороже, так как приходится проводить газовозы через Панамский канал и платить за это, а для поставок в Европу достаточно просто выйти из Мексиканского залива и пересечь Атлантику", - пояснил он.

"То есть американский СПГ стал больше идти в Европу по экономическим причинам. Есть, конечно, и "политические" контракты, когда ряд стран контрактует именно американский СПГ, чтобы продемонстрировать политическую лояльность США. В частности, это Польша, один договор подписала Украина. Но по политике покупают небольшие объемы, а в основном импорт ведется с экономической точки зрения: где выгоднее. То есть речь не о выполнении каких-либо обещаний, которые озвучивались американцами, мол, не покупайте российский газ и не бойтесь вводить санкции против России, мы вам пришлем свой СПГ. Так не работает, поскольку американские политики, что бы они ни говорили, не могут своим компаниям приказать, куда поставлять газ. А компании ориентируются исключительно по экономике", - подчеркнул Игорь Юшков.

При этом политическое измерение есть у стремления европейских политиков сократить объемы трубопроводного газа из России. "Дело в том, что у покупки американского СПГ нет экономических преимуществ перед импортом трубопроводного газа по долгосрочным контрактам. Во-первых, американский СПГ – это по происхождению сланцевый газ, который по себестоимости дороже традиционных месторождений. Во-вторых, его надо прокачать по газопроводам на американское побережье, сделать СПГ, перевезти по морю, в Европе перевести обратно в газообразное состояние и доставить по трубам вглубь континента, и за все это надо платить. СПГ имеет преимущества для поставщика, а не для потребителя, поскольку он является гибким вариантом доставки газа (можно хоть посреди моря развернуть танкер и направить туда, где покупают дороже). А потребителю все же выгоднее получать газ по долгосрочным трубопроводным контрактам, он более дешевый", - заключил экономист.