Вечер памяти Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Москве

12 декабря 2003 года ушел из жизни создатель современного азербайджанского государства Гейдар Алиев. Сегодня посольство Азербайджана в России организовало вечер памяти общенационального лидера азербайджанского народа.

"День памяти выдающегося сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева мы с 2006 года проводим здесь, в здании посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Дело в том, что это здание – особое; вообще и Москва, и Россия - это особые вехи в жизни Гейдара Алиевича Алиева. Он был первым секретарем ЦК, членом Политбюро, первым заместителем председателя Совета министров СССР. Поэтому в судьбе Гейдара Алиевича есть две страны, два города, где он работал: его родной Азербайджан, Баку, и Москва, Советский Союз, Россия", - заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Когда Гейдар Алиевич работал первым заместителем председателя Совета министров СССР, он курировал более 30 министерств, многие отрасли, одновременно был депутатом Верховного Совета СССР, и очень много сделал для тех, кто избирал его в Верховный Совет СССР. Именно в это здание Гейдар Алиевич пришел 21 января 1990 года, на следующий день после Черного января, и обвинил советское руководство в преступлении, которое было совершено в Баку. Старшему поколению не надо объяснять, что такое в Советском Союзе выступить против политического руководства страны. Тем не менее именно Гейдар Алиев первым дал политическую оценку событиям 20 января, не побоялся об этом сказать во всеуслышание, чем пробил информационную блокаду, в которую в то время загнали Азербайджан. Когда люди поняли, что без такого руководителя, без человека такого масштаба, Азербайджан попал в очень трудное положение, по просьбе народа Азербайджана 1993 году Гейдар Алиевич Алиев вернулся к руководству уже суверенной республикой. За очень короткий срок им были сделаны совершенно выдающиеся шаги, в том числе подписание Контракта века с нефтяными компаниями западных стран. С высоты сегодняшнего дня об этом легче говорить, но в то время это был подвиг. - республика стала развиваться совершенно по-другому. Ведь Азербайджан был на грани гражданской войны, когда Гейдар Алиевич вернулся в страну. Трудно было поверить, что он сумеет за такой короткий срок успокоить общество, навести порядок", - заявил дипломат.

"О Гейдаре Алиевиче Алиеве могу говорить часами, поскольку в моей судьбе этот человек сыграл особую роль. Будучи композитором, артистом в советское время, я общался с ним как с большим руководителем. Естественно, все успехи творческих людей Азербайджана на рубеже 1960-1970 годов были связаны с именем Гейдара Алиева. Потом я стал министром культуры. И в 1993 году, когда Гейдар Алиевич вернулся, он счел нужным оставить меня на этой должности. Я 10 лет работал в его команде как министр культуры. Это огромная школа, человеческая и жизненная, школа того, как вообще жить и работать, и как приносить пользу своему народу, своему государству. В моей жизни роль Гейдара Алиевича Алиева огромна", - заявил Полад Бюльбюль оглы.

Лично знаком с Гейдром Алиевым был и народный артист Азербайджана, солист Государственного академического Большого театра России Эльчин Азизов. "Я считаю себя счастливым человеком, потому что имел честь общаться, быть знакомым с этим выдающимся человеком. В нашу КВНовскую бытность, а я играл в легендарной команде ”Парни из Баку” он всегда уделял нам большое внимание, мы очень часто встречались. Одна встреча вошла в историю, о ней даже был снят небольшой документальный фильм ”История одной улыбки”. Сложно найти второго такого человека в истории, который так искусно мог разбираться абсолютно во всем. Я сейчас не лукавлю: он мог поддержать любой разговор, был информирован, обладал абсолютно уникальной феноменальной памятью. Его возвращение в Азербайджан стало спасением для азербайджанского народа. Я всех азербайджанцев считаю счастливчиками с точки зрения того, что у нас был и остается в наших сердцах Гейдар Алиевич", - сказал Азизов "Вестнику Кавказа".

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, со своей стороны, отдал должное сыну Гейдара Алиева, президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, который "выполняя волю своего великого отца сделал Азербайджан энергонезависимым государством, сделал Азербайджан процветающей экономикой, не стал оставлять детям и внукам кровоточащую проблему Нагорного Карабаха, а продемонстрировал миру, что способен решать самые тяжелые и нестандартные задачи…Теперь Нагорный Карабах станет одной из наиболее процветающих территорий далеко за пределами постсоветского пространства в сфере науки и технологий. Но сейчас стоят гораздо более простые и более срочные вопросы, которые уже начали успешно разрешаться".

"Азербайджан реализовал массу знаковых проектов. Европейские олимпийские игры, Бакинский гуманитарный форум и многое другое. Процветают научные и высшие учебные заведения, медицина, культура. Все это делается по заветам великого человека, основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиевича Алиева, который будучи человеком чрезвычайно мудрым, во главу угла всегда ставил интересы своего народа, сплачивал вокруг себя тысячи человек, вернулся на свою землю, потому что не мог поступить никак иначе, и стал лидером своего народа. Он останется лидером навсегда. Пройдут столетия, и те, кто будут возглавлять Азербайджан, будут позиционировать себя, свое будущее, жизнь и карьеру в системе координат Гейдара Алиевича.

У нас существует традиция в начале декабря собираться на вечер памяти, хотя каждое из десятков и сотен мероприятий, которые Полад проводит в посольстве, в резиденции посла, все они в высокой степени посвящены памяти Гейдара Алиевича. Но эта встреча особая. Мы вспоминаем его, особенно те, кто имели честь работать рядом с ним, под его руководством, мы гордимся тем, что происходит в наши дни", - сказал Слуцкий.

По его словам, сегодня Россию и Азербайджан связывают теснейшие узы сотрудничества: "Нет для нас более надежного партнера, чем Азербайджан не только на постсоветском пространстве. Поэтому я горд и счастлив, что мы вместе решили много интересных задач. В том числе на площадке Совета Европы, когда Ильхам Гейдарович возглавлял делегацию Милли Меджлиса, мы доказали многим, что то искажение фактов относительно Азербайджана, также как и относительно Российской Федерации не имеет ничего общего с мыслями и чаяниями народа, с реалиями, которые происходят в стране... Я хочу призвать всех вспомнить великого Гейдара Алиевича, который слышит нас, который гордится успехами своего сына, своего народа, своей страны".

"Многие воспитанники Гейдара Алиевича сегодня работают на значимых должностях, в том числе и в международных организациях, - заметил Слуцкий. - Асаф Гаджиев является Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. И знаковым образом, случайного ничего не бывает, именно в эти дни оказался в Москве, естественно, пришел на наше мероприятие".

Асаф Гаджиев не только пришел, но и рассказал "Вестнику Кавказа" о Гейдаре Алиеве: "Каждый народ дал миру великих людей. Если вы будете в Великобритании и спросите, кого там считают самым великим британцем, ответ последует незамедлительно: Уинстон Черчилль. И когда вы скажете, а почему перед Биг-Беном стоит такой невзрачный, маленький, из железа сделанный памятник Черчиллю, ответ такой: Черчилль был настолько великим человеком, что он не нуждался в памятнике, а памятник нуждался в Черчилле, таких как Черчилль.

Вот если спросите, кого из великих азербайджанцев дала наша земля, один из них, безусловно, Гейдар Алиев. И памятник, который Гейдар Алиевич построил себе при жизни, это современный, независимый Азербайджан. Это памятник великому Азербайджану, который был сотворен лично его руками. То есть он был архитектором современного независимого Азербайджана.

Можно между великими людьми проводить параллели. Я бы, например, в один ряд поставил Гейдара Алиевича, президента Рузвельта и президента де Голля. Это были люди сильной воли, и все трое пришли в самую тяжелую минуту для своего народа. Де Голль пришел, когда Франция была оккупирована нацистами, Рузвельт пришел к власти в годы Великой депрессии, а Гейдар Алиевич пришел к власти, когда Азербайджан был на грани гражданской войны. Самое главное, что они сделали, они заставили свои народы поверить в себя. Вера - это самое главное. Не будет веры, не будет ничего построено. Именно приход Гейдара Алиевича принес веру в азербайджанский народ. Мы поняли, что только мы сами можем создать себе ту жизнь, о которой мечтаем. Все поступки Гейдара Алиевича были месседжами молодому поколению, как надо жить, как надо относиться к своим ценностям.

За всю историю Советского Союза было около ста членов Политбюро. И ни один из них, сойдя с этого политического олимпа, не смог вернуться к власти, за исключением одного человека: Гейдара Алиевича. Его вывели из Политбюро, но через некоторое время он приехал в Нахчыван, избрался председателем Меджлиса Нахчывана, после этого председателем Меджлиса Азербайджана и президентом Азербайджана. Он возглавил Азербайджан и восславил Азербайджан. Слава, которую Гейдар Алиевич принес Азербайджану, трудно оценить.

Билл Клинтон в свое время сказал о Гейдаре Алиевиче: "Это персона, которая может управлять такими великими государствами, как США". Поэтому роль Гейдара Алиевича в истории Азербайджана незаменима", - заявил Асаф Гаджиев.

"Очень приятно, что Гейдара Алиевича сменил на президентском посту Ильхам Гейдарович. Он прошел школу Гейдара Алиева. Он получил прекрасное образование. Гейдар Алиевич не оканчивал великих университетов, но у него был Божий дар, а Ильхам Гейдарович прошел школу Гейдара Алиевича. Это образованный современный человек, который выполнил завет отца, вернул оккупированные территории Азербайджана, практически восстановил территориальную целостность Азербайджана. Думаю, что это самый крупный памятник в истории Азербайджана, потому что 30 лет народ Азербайджана ждал. В один момент, возможно, некоторые потеряли веру, но Ильхам Гейдарович ее не терял. Не было ни одного международного мероприятия, где он не говорил бы об оккупации, где он не говорил бы о том, что земли будут возвращены. Он шел к этой цели последовательно, обходя все препятствия, которые встречались на пути. Он проявил великую, я бы сказал, дипломатию. Вопрос приобрел международную огласку, великие державы были вовлечены в процесс. Мастерство Ильхама Гейдаровича позволило Азербайджану вернуть нашу землю. При этом он создал очень современную сильную армию. Сегодня экономика Азербайджана развивается. Ушел великий азербайджанец, но его заменил не менее великий человек, который продолжает это дело и уверенно ведет Азербайджан в прекрасное будущее", - заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Он также вспомнил несколько эпизодов из жизни Гейдара Алиева. Один из них очень показательный: "Я родился в городе Кировабаде, тогда так называлась Гянджа. И в 1979 году было принято решение в городе организовать два района. Из социального комитета КПСС пришло предложение, чтобы один район назвать Ленинским, а другой или Рабочим или Пролетарским. Как в СССР было принято, начались обсуждения, кто-то выступал за Пролетарский, кто-то за Рабочий. Гейдар Алиевич видя, что долго идет обсуждение, пригласил актив города в Баку. Честно скажу, у каждого гяджинца было одно желание, чтобы одному из районов дали древнее название города Гянджа. Но был сильный Советский Союз, была идеология, никто не отваживался этого сказать. Гейдар Алиевич пригласил интеллигенцию в Баку, с присущим ему терпением каждого выслушал: снова один говорил, надо назвать Пролетарский, другой - Рабочим. И после всего сказанного он задал один вопрос: как зовут великого азербайджанца, который родился на этой земле. Все ответили: Низами Гянджеви. Гейдар Алиевич говорит: "Вот и назовите один район назовите Гянджа, а другой – Низами". Это был месседж молодому поколению от человека который был привязан к своим культурным ценностям".