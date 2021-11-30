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Путин распорядился об экспорте водорода в ЕС

Путин распорядился об экспорте водорода в ЕС

Правительство России и "Газпром" до 1 июня 2021 года проработают возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубопроводы. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Евросоюза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", - говорится в перечне поручений по итогам совещания по климатической политике.

Доклад нужно подготовить до 1 июня 2022 года. Ответственными назначены вице-премьер РФ Александр Новак, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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